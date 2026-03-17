Accident în Suceava în care a fost implicată și o mașină de poliție. 3 persoane au fost transportate la spital

Un accident în care a fost implicată și o mașină de poliție din dotarea Serviciului Criminalistic IPJ Suceava s-a petrecut în această seară, 17 martie.

Conform informațiilor furnizate de IPJ Suceava, mașina de poliție „se deplasa cu utilizarea semnalelor acustice și luminoase la o misiune operativă sesizată prin SNUAU 112, a intrat în coliziune cu un alt vehicul care ar fi efectuat manevra de schimbare a direcției de mers, fără a acorda prioritate”, a precizat comisarul șef Ionuț Epureanu, purtătorul de cuvânt al IPJ Suceava. Coliziunea s-apetrecut în zona Policlinii, în jurul orei 19.30.

În urma accidentului, 3 bărbați, cu vârste de 24, 29 respectiv 39 de ani au fost transportați la spital. Ei erau conștienți policotuzionati dar constienti, stabili hemodinamic si respirator, a precizat aceeași sursă.