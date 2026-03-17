Accident în Suceava în care a fost implicată și o mașină de poliție. 3 persoane au fost transportate la spital

de Croitoru Angela

Un accident în care a fost implicată și o mașină de poliție din dotarea Serviciului Criminalistic IPJ Suceava s-a petrecut în această seară, 17 martie.

Conform informațiilor furnizate de IPJ Suceava, mașina de poliție „se deplasa cu utilizarea semnalelor acustice și luminoase la o misiune operativă sesizată prin SNUAU 112, a intrat în coliziune cu un alt vehicul care ar fi efectuat manevra de schimbare a direcției de mers, fără a acorda prioritate”, a precizat comisarul șef Ionuț Epureanu, purtătorul de cuvânt al IPJ Suceava.  Coliziunea  s-apetrecut în zona Policlinii, în jurul orei 19.30.

În urma accidentului, 3 bărbați, cu vârste de 24, 29 respectiv 39 de ani au fost transportați la spital. Ei erau conștienți policotuzionati dar constienti, stabili hemodinamic si respirator, a precizat aceeași sursă.

Croitoru Angela
Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
Drumul Expres Bacău–Piatra Neamț, blocat în instanță: trei constructori contestă licitația de peste 1 miliard de euro

Ultima ora

ACTUALITATE

Drumul Expres Bacău–Piatra Neamț, blocat în instanță: trei constructori contestă licitația de peste 1 miliard de euro

Unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră...
INFRACȚIONAL

Captură de amploare la Bacău: peste 23 kg de aur și aproape 10 kg de argint, confiscate de ANAF Antifraudă

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF au...
Stiri fierbinti

VIDEO. Imagini de la lucrările șantierul A7, sectorul Răcăciuni-Bacău

Lucrările continuă la Autostrada Moldovei A7, în aceste zile...
ADMINISTRAȚIE

Reforma administrativă în Neamț – peste 1.000 de posturi se vor reduce

Prefectura Neamț anunță că numărul posturilor din administrația publică,...
ECONOMIE

Iași. 5 inspectori ANAF reprezentau firme private pe care ar fi trebuit să le controleze – instituția anunță verificări interne

Cinci inspectori din cadrul Direcției Regionale a Finanțelor Publice...

