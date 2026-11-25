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Un accident de circulație soldat că rănirea unei persoane a avut loc pe 25 noiembrie pe strada 1 Decembrie 1918. Apelul pentru ajutor, prin numărul unic de urgență 112, a fost înregistrat în dispeceratul ISU Neamț în jurul orei 10:45. S-a anunțat că au fost implicate două autoturisme în care erau trei persoane. Au intervenit forțe și mijloace de la Detașamentul de pompieri Piatra-Neamț și IPJ.

„La sosirea forțelor de intervenție, cele trei persoane erau ieșite din autoturisme. Un tânăr în vârstă de 18 ani a fost asistat medical și ulterior transportat la spital de către echipajul SMURD”, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neamț. Pompierii au acționat pentru asigurarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, pentru curățarea carosabilului de elementele rezultate în urma accidentului rutier și pentru îndepărtarea celor două autoturisme de pe șosea. Urmează ca polițiștii rutieri să stabilească cauzele și condițiile care au dus la producerea evenimentului nedorit.

FOTO ISU Neamț

(G. S.)