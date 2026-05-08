Accident în Piatra Neamț. O femeie și un copil de 1 an au ajuns la spital

Un accident s-a produs vineri, 8 mai, în municipiul Piatra Neamț, pe strada Dimitrie Leonida, unde două autoturisme în care se aflau patru persoane au fost implicate într-o coliziune.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Neamț, apelul la 112 a fost înregistrat la ora 10:52, iar la fața locului au intervenit echipaje de la Detașamentul de pompieri Piatra Neamț, Serviciul de Ambulanță Județean și Inspectoratul de Poliție Județean.

„La sosirea forțelor de intervenție cele patru persoane aflate în autoturismele implicate în accident erau evacuate. O femeie în vârstă de 21 de ani și un copil de 1 an au necesitat îngrijiri medicale, fiind preluați de echipajele SAJ și ulterior transportați la spital”, au transmis reprezentanții ISU Neamț.

Pompierii au intervenit pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor, dar și pentru curățarea carosabilului de resturile rezultate în urma accidentului.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările în care s-a produs evenimentul rutier.

