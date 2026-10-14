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Accident în Piatra Neamț în zona Sălii Polivalente

de Popa Denisa
Actualizare: ISU Neamț anunță că, în urma accidentului produs în jurul orei 16.00, doi bărbați, în vârstă de 44 și 45 de ani, au avut nevoie de îngrijiri medicale. Aceștia au fost preluați de echipajele SMURD și transportați ulterior la spital.
Știre inițială: Un accident s-a produs în această după amiază, 14 octombrie în Piatra Neamț, pe strada Mihai Viteazu, în zona Sălii Polivalente.
Din primele informații, se pare că 2 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.
Forțe ale ISU și IPJ Neamț intervin la fața locului în aceste momente. Traficul este temporar blocat pe ambele sensuri.
Accident în Piatra Neamț în zona Sălii Polivalente Accident în Piatra Neamț în zona Sălii Polivalente Accident în Piatra Neamț în zona Sălii Polivalente
Vom reveni cu amănunte.
Denisa Popa

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
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