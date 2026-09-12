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Accident în Piatra Neamț. Două șoferițe implicate într-un carambol cu trei mașini

de Vlad Bălănescu

Cadrele de la Poliția Municipiului Piatra Neamț au fost sesizate vineri, 11 septembrie 2026, în jurul orei 11:54, prin intermediul numărului de urgență 112, cu privire la faptul că, pe strada Dărmănești, a avut loc un accident, din care a rezultat rănirea unei persoane.

Cu ocazia cercetărilor efectuate la fața locului s-a stabilit faptul că, în timp ce o femeie de 35 de ani, din Piatra Neamț, ar fi condus un autoturism, ar fi intrat în coliziune altul, condus de o tânără de 27 de ani, din aceeași localitate.

În urma impactului, autoturismul condus de tânăra de 27 de ani ar fi fost proiectat, într-un autoturism, condus de un bărbat, de 55 de ani, care circula în fața sa. A rezultat vătămarea corporală a tinerei de 27 de ani, care a fost transportată la spital”, a transmis Poliția Neamț.

Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilometru în vederea determinării concentrației de alcool, iar rezultatele au fost negative. Conform procedurilor din astfel de cauze a fost întocmit un dosar penal ce vizează comiterea infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Dan Sofronia

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
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