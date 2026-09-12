Accident în Piatra Neamț. Două șoferițe implicate într-un carambol cu trei mașini

Cadrele de la Poliția Municipiului Piatra Neamț au fost sesizate vineri, 11 septembrie 2026, în jurul orei 11:54, prin intermediul numărului de urgență 112, cu privire la faptul că, pe strada Dărmănești, a avut loc un accident, din care a rezultat rănirea unei persoane.

Cu ocazia cercetărilor efectuate la fața locului s-a stabilit faptul că, în timp ce o femeie de 35 de ani, din Piatra Neamț, ar fi condus un autoturism, ar fi intrat în coliziune altul, condus de o tânără de 27 de ani, din aceeași localitate.

„În urma impactului, autoturismul condus de tânăra de 27 de ani ar fi fost proiectat, într-un autoturism, condus de un bărbat, de 55 de ani, care circula în fața sa. A rezultat vătămarea corporală a tinerei de 27 de ani, care a fost transportată la spital”, a transmis Poliția Neamț.

Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilometru în vederea determinării concentrației de alcool, iar rezultatele au fost negative. Conform procedurilor din astfel de cauze a fost întocmit un dosar penal ce vizează comiterea infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Dan Sofronia