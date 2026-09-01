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Accident în Neamț: tânăr de 22 de ani arestat preventiv după un accident cu un pasager rănit

de Vlad Bălănescu

Un tânăr de 22 de ani din comuna Sagna a fost arestat preventiv, după ce a provocat un accident în timp ce se afla la volanul unui autoturism, fără a deține permis de conducere și având o alcoolemie de peste 1 mg/L în aerul expirat.

Incidentul a avut loc în noaptea de 30 august, în jurul orei 01:22, pe drumul județean DJ207D, în afara localității Sagna. Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman au fost sesizați prin apel la numărul unic de urgență 112.

Ce s-a întâmplat

Din verificările efectuate de polițiști a reieșit că doi tineri, în vârstă de 22 și, respectiv, 27 de ani, ambii din Sagna, ar fi condus pe rând autoturismul pe traseul Buhonca – Sagna. În momentul în care la volan se afla tânărul de 22 de ani, acesta ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a părăsit partea carosabilă prin dreapta sensului său de mers și s-a răsturnat în șanțul betonat de pe marginea drumului, precizează comunicatul IPJ Neamț.

În urma evenimentului rutier, tânărul de 27 de ani a fost rănit și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Alcool, substanțe interzise și lipsa permisului

Cei doi au fost testați în privința consumului de alcool și de substanțe interzise. În cazul tânărului de 22 de ani, aparatul etilotest a indicat o valoare de 1,03 mg/L alcool pur în aerul expirat. Totodată, verificările au arătat că acesta nu deține permis de conducere.

În cazul tânărului de 27 de ani au rezultat indicii cu privire la posibila prezență a unor substanțe psihoactive. Potrivit polițiștilor, acest rezultat nu reprezintă probă în cadrul dosarului penal, bărbatul fiind transportat la spital, unde i-au fost recoltate probe biologice în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei și a consumului unor substanțe interzise.

Arestare preventivă

La data de 31 august, tânărul de 22 de ani a fost prezentat judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Roman, care a dispus arestarea preventivă a acestuia.

Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii accidentului.

Foto ilustrativă: arhivă

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
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