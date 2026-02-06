Accident în comuna Ion Creangă. Un bărbat a ajuns la spital

Un accident a avut loc vineri, 6 februarie, în jurul orei 12:00, pe DJ 207C, în comuna Ion Creangă, anunțat prin apel la 112.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, în eveniment au fost implicate un autoturism, în care se aflau două persoane și un autovehicul de colectare a deșeurilor, în care se aflau trei persoane.

La fața locului au intervenit echipaje de la Detașamentul de Pompieri Roman, Serviciul de Ambulanță Județean (SAJ) și Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ).

Până la sosirea forțelor de intervenție, toate persoanele s-au autoevacuat. Un bărbat de aproximativ 48 de ani, pasager în autoturism, a avut nevoie de îngrijiri medicale. Acesta a fost evaluat de echipajul SAJ și transportat la CPU al Spitalului Municipal Roman.

Pompierii au asigurat măsurile de prevenire și stingere a incendiilor și au intervenit pentru curățarea carosabilului de elementele rezultate în urma accidentului.

Cauza producerii accidentului urmează să fie stabilită de polițiști.

Foto: ISU Neamț