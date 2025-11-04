Accident în apropierea Gării Piatra Neamț

Actualizare: Conform informațiilor furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean Neamț au fost implicate două autoturisme, impactul fiind provocat pe fondul neacordării de prioritate de către un conducător auto de 46 de ani, din Piatra Neamț, cealaltă mașină fiind condusă de un pietrean de 24 de ani. Primul șofer a fost și o pasageră din mașină au fost răniți dar au refuzat transportul la spital. Nici unul nu era sub influența băuturilor alcoolice.

Un eveniment rutier a avut loc în urmă cu puțin timp în apropierea Gării Piatra Neamț. S-a întâmplat pe 4 octombrie, în jurul orei 08:50, pe Bulevardul 9 Mai, la intersecție cu strada Locotenent Drăghiescu. Din primele informații ar fi implicate două autoturisme, iar cel care a ieșit din strada laterală nu ar fi acordat prioritate de trecere celui care circula pe bulevard. La fața locului sunt mai multe ambulanțe, un echipaj de poliție și pompierii militari.

Vom reveni cu amănunte.

(G. S.)