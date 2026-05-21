Accident în Alexandru cel Bun. Un copil de 6 ani a fost transportat la spital

Un copil a ajuns la spital în urma unui accident produs în dimineața de 21 mai, în jurul orei 8:00, în comuna Alexandru cel Bun, după ce două autoturisme s-au ciocnit. În vehicule se aflau patru persoane, printre care doi copii.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Neamț, la locul evenimentului au fost mobilizate echipaje de intervenție de la Detașamentul de pompieri Piatra Neamț, SVSU Alexandru cel Bun, Serviciul de Ambulanță Județean și polițiști.

La sosirea salvatorilor, ocupanții mașinilor erau deja ieșiți din autoturisme. O femeie de 44 de ani a fost consultată de echipajul SMURD, însă a decis să nu fie transportată la spital.

Un copil de 6 ani a avut nevoie de îngrijiri medicale după impact. Acesta a fost preluat de un echipaj SAJ și transportat la spital, împreună cu mama sa.

Pompierii au asigurat măsurile pentru prevenirea incendiilor și au intervenit pentru îndepărtarea resturilor rămase pe carosabil în urma accidentului.

