ACTUALITATENEAMȚ

Accident în Alexandru cel Bun. Un copil de 6 ani a fost transportat la spital

de Popa Denisa

Un copil a ajuns la spital în urma unui accident produs în dimineața de 21 mai, în jurul orei 8:00, în comuna Alexandru cel Bun, după ce două autoturisme s-au ciocnit. În vehicule se aflau patru persoane, printre care doi copii.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Neamț, la locul evenimentului au fost mobilizate echipaje de intervenție de la Detașamentul de pompieri Piatra Neamț, SVSU Alexandru cel Bun, Serviciul de Ambulanță Județean și polițiști.

La sosirea salvatorilor, ocupanții mașinilor erau deja ieșiți din autoturisme. O femeie de 44 de ani a fost consultată de echipajul SMURD, însă a decis să nu fie transportată la spital.

Un copil de 6 ani a avut nevoie de îngrijiri medicale după impact. Acesta a fost preluat de un echipaj SAJ și transportat la spital, împreună cu mama sa.

Pompierii au asigurat măsurile pentru prevenirea incendiilor și au intervenit pentru îndepărtarea resturilor rămase pe carosabil în urma accidentului.

Foto: ISU Neamț

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
Articolul precedent
Jandarmii nemțeni, mobilizați pentru activitățile de Ziua Eroilor și Sfinții Împărați Constantin și Elena
Jandarmii nemțeni, mobilizați pentru activitățile de Ziua Eroilor și Sfinții Împărați Constantin și Elena
Articolul următor
Două prelungiri ilegale și a treia în pregătire: Cum salvează ADI Econeamț un contract de 221 milioane în care câștigătorul refuză să facă investițiile
Două prelungiri ilegale și a treia în pregătire: Cum salvează ADI Econeamț un contract de 221 milioane în care câștigătorul refuză să facă investițiile

Ultima ora

Stiri fierbinti

FOTO. Accident la Horia – 2 copii au fost răniți.

Actualizare: Accidentul s-a petrecut pe E85 în localitatea Horia...
EVENIMENT

Video-Foto. Eroii din Vânători-Neamț, comemorați la Biserica „Adormirea Maicii Domnului”

Astăzi, 21 mai, după slujba religioasă prilejuită de sărbătoarea...
EVENIMENT

Ziua Eroilor marcată la Piatra Neamț – ceremonie și defilare militară

Pe 21 mai, cu începere de la ora 12:00,...
ACTUALITATE

Motociclist rănit într-un accident produs în Piatra Neamț

Un tânăr în vârstă de 21 de ani a...
SOCIAL

Neamț. 11 persoane și-au pierdut viața în accidente în primele 4 luni din anul 2026

36 de accidente rutiere grave s-au întâmplat în primele...

Categorii