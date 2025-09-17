Accident grav pe o trecere de pietoni din Roman. Un bărbat a ajuns în comă la spital

Un bărbat în vârstă de 46 de ani din Roman a fost transportat la spital, în stare gravă, după ce a fost accidentat pe o trecere de pietoni. Incidentul s-a produs în dimineața zilei de 17 septembrie, în jurul orei 07:20, pe strada Sucedava, din municipiul Roman.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, un tânăr în vârstă de 24 de ani, aflat la volanul unui autoturism, l-ar fi surprins pe pieton în momentul în care acesta traversa regulamentar strada. Victima a fost preluată imediat de un echipaj medical și transportată la spital, unde, conform unor surse, se află în comă.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Roman au deschis un dosar penal și continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

În urmă cu doar o săptămână, în municipiul Roman a avut loc un incident asemănător: un bărbat de 69 de ani a fost lovit pe trecerea de pietoni și, din nefericire, a murit ulterior la spital. Amănunte aici.

Denisa POPA