Accident grav pe E85. Un tânăr a fost aruncat din mașină și prins sub autoturismul răsturnat

Un grav accident s-a produs joi, 14 mai, pe drumul european E85, între localitatea Cristești din județul Iași și Drăgușeni din județul Suceava, unde un tânăr de 25 de ani a fost rănit după ce autoturismul pe care îl conducea a ajuns în șanț și s-a răsturnat.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Iași și ISU Suceava, în urma apelului la 112, autoritățile au fost alertate că o persoană ar fi rămas prinsă sub un autoturism răsturnat în afara carosabilului.

La fața locului au fost redirecționate două autospeciale de stingere cu apă și spumă, dotate cu modul de descarcerare și echipamente pentru acordarea primului ajutor, precum și un echipaj de prim ajutor calificat din cadrul Secției de Pompieri Pașcani. În total, 13 militari au intervenit, alături de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean, cu medic.

Din primele informații, șoferul ar fi pierdut controlul volanului, a ieșit de pe carosabil și a intrat cu mașina într-un șanț. În urma impactului, bărbatul a fost proiectat în afara autoturismului.

Un detaliu important în salvarea victimei a fost intervenția unui medic urgentist de la SAJ Suceava, doctorul Ionuț Bârsan, care se afla în timpul liber și se deplasa spre Suceava cu autoturismul personal. Acesta a observat accidentul, a oprit imediat și a acordat primul ajutor până la sosirea echipajelor de intervenție.

La sosirea pompierilor și a ambulanței, victima era deja asistată medical, iar salvatorii au constatat că aceasta nu era încarcerată sub mașină, așa cum fusese anunțat inițial.

Tânărul era conștient, însă prezenta politraumatisme. Acesta a fost preluat de echipajul SAJ cu medic și transportat la spital pentru investigații suplimentare și îngrijiri medicale de specialitate.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul.