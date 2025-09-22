Accident grav pe E85. Traficul a fost blocat pe ambele sensuri

Un accident grav s-a produs în această după amiază, 22 septembrie, în localitatea Cleja, din județul Bacău și circulația pe drumul european 85 a fost blocată pe ambele sensuri.

„…pe DN 2 Adjud-Bacău, în zona localității Cleja, județul Bacău, a avut loc un accident rutier între două autoturisme, soldat cu rănirea a trei persoane, ce sunt conștiente, două dintre ele fiind, însă, încarcerate”, precizează site-ul Infotrafic.

„La locul intervenției s-au deplasat 1 autospecială de stingere cu apă și spumă, 1 autospecială descarcerare, 1 autospecială hidroperforare, 1 ambulanta SMURD, încadrate cu 13 pompieri militari si 3 ambulante din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean.

Ajunși la fața locului s-a constatat faptul că 2 persoane erau incarcerate si 1 persoană era blocată in autoturism.

De urgență s-a intervenit pentru acordarea primului ajutor si descarcerarea acestora.

În acest moment toate victimele au fost preluate de către echipajele medicale și au început deplasarea către UPU Bacău”, arată un comunicat al ISU Bacău.

Z.C.

Foto: ISU Bacău