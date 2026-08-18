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FOTO. Accident grav pe E85, la ieșirea din Roman: două persoane au rămas încarcerate

de Vlad Bălănescu

Actualizare: IPJ Neamț anunță că traficul în zonă se desfășoară dirijat pentru încă aproximativ o oră.

Persoana încarcerată a fost scoasă din interiorul autoutilitarei de către pompieri. Bărbatul în vârstă de 54 de ani, conștient și cu traumatisme, a fost preluat de un echipaj SAJ și ulterior transportat la spital.

Știre inițială: Pompierii de la Detașamentul Roman intervin, luni după-amiază, la un accident rutier produs pe E85, la ieșirea din municipiul Roman, în zona Depozitului Lidl.

În eveniment au fost implicate un autotren și o autoutilitară. În urma impactului, cele două persoane aflate în autoutilitară au rămas încarcerate.FOTO. Accident grav pe E85, la ieșirea din Roman: două persoane au rămas încarcerate

Una dintre victime, un copil, a fost scoasă din vehicul de participanții la trafic, înainte de sosirea echipajelor de intervenție. Operațiunea pompierilor este în desfășurare.

Vom reveni cu amănunte

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
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