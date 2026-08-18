FOTO. Accident grav pe E85, la ieșirea din Roman: două persoane au rămas încarcerate

Actualizare: IPJ Neamț anunță că traficul în zonă se desfășoară dirijat pentru încă aproximativ o oră.

Persoana încarcerată a fost scoasă din interiorul autoutilitarei de către pompieri. Bărbatul în vârstă de 54 de ani, conștient și cu traumatisme, a fost preluat de un echipaj SAJ și ulterior transportat la spital.

Știre inițială: Pompierii de la Detașamentul Roman intervin, luni după-amiază, la un accident rutier produs pe E85, la ieșirea din municipiul Roman, în zona Depozitului Lidl.

În eveniment au fost implicate un autotren și o autoutilitară. În urma impactului, cele două persoane aflate în autoutilitară au rămas încarcerate.

Una dintre victime, un copil, a fost scoasă din vehicul de participanții la trafic, înainte de sosirea echipajelor de intervenție. Operațiunea pompierilor este în desfășurare.

Vom reveni cu amănunte