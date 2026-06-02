Accident grav pe E85 – cel puțin 4 persoane au fost rănite

de Vlad Bălănescu

Un accident grav s-a produs astăzi, 2 iunie, pe raza localității Drăgușeni, județul Suceava.

Din primele informații oferite de ISU Suceava, „la fața locului au fost identificate opt persoane, patru dintre aceste fiind monitorizate de către resursele medicale și paramedicale”.

Imagini: ISU Suceava

„Intervin pompierii militari din cadrul Detașamentului Fălticeni cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD B2, cu sprijinul a trei echipaje SAJ”, mai precizează comunicatul ISU Suceava.

Reamintim că în zona localității Drăgușeni s-au produs mai multe accidente grave în ultimii ani. Ultimul dintre acestea, în octombrie 2025, când 2 persoane și-au pierdut viața într-un accident produs pe E85, între localităţile Cristeşti şi Drăguşeni, unde un camion s-a răsturnat peste un autoturism.

Imagine de la accidentul din octombrie 2025

 

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
FOTO. 30 ani de rugby feminin în România și județul Neamț

FOTO. 30 ani de rugby feminin în România și județul Neamț

Prima formaţie de rugby feminin înregistrată oficial în România, Rugby Club Venus RIFIL 1991,  serbează 30 de ani de la înfiinţare. Pe 1 iunie 1996, profesorul Eusebiu Popa, un antrenor dedicat acestui sport, a pus bazele clubului care pe 15 august 1996 a fost afiliat la Federaţia Română de Rugby. Un an mai târziu, era înregistrat primul meci oficial de rugby feminin la Piatra Neamţ. Și astăzi, ”Mâtzele negre”, marca înregistrată, demonstrează că acest sport înseamnă: pasiune, disciplină, respect, solidaritate, integritate, atitudine și imagine.  Din primăvara acestui an, din lotul ”Mâtzelor negre” fac parte și fete din grupa de la Rădăuți. Un nou început!
