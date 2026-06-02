Accident grav pe E85 – cel puțin 4 persoane au fost rănite

Un accident grav s-a produs astăzi, 2 iunie, pe raza localității Drăgușeni, județul Suceava.

Din primele informații oferite de ISU Suceava, „la fața locului au fost identificate opt persoane, patru dintre aceste fiind monitorizate de către resursele medicale și paramedicale”.

„Intervin pompierii militari din cadrul Detașamentului Fălticeni cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD B2, cu sprijinul a trei echipaje SAJ”, mai precizează comunicatul ISU Suceava.

Reamintim că în zona localității Drăgușeni s-au produs mai multe accidente grave în ultimii ani. Ultimul dintre acestea, în octombrie 2025, când 2 persoane și-au pierdut viața într-un accident produs pe E85, între localităţile Cristeşti şi Drăguşeni, unde un camion s-a răsturnat peste un autoturism.