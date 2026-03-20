Accident grav pe centura Sucevei. Patru persoane rănite în urma unui carambol

Mai multe persoane au fost rănite, vineri dimineață, 20 martie, în urma unui accident produs pe centura ocolitoare a municipiului Suceava, unde patru vehicule au fost implicate într-un carambol.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Suceava, la fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Suceava, cu o autospecială pentru descarcerare, o autospecială de stingere cu apă și spumă, dar și o ambulanță SMURD. Misiunea a fost sprijinită de alte patru ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean.

În accident au fost implicate 3 autoturisme și un autotren, impactul fiind unul puternic. În urma coliziunii, patru persoane au fost rănite, iar una dintre ele a rămas încarcerată.

Victima blocată între fiarele autoturismului a fost extrasă de echipajele de descarcerare și predată medicilor pentru îngrijiri.

„Au fost preluate 4 victime stabile, constiente , cel mai grav fiind un barbat de 58 de ani, care fusese incarcerat si prezinta o fractura de femur stang, contuzie toraco-abdominala si la nivelul coloanei lombare. Au mai fost implicati 2 barbati de 30 si 25 de ani si o femeie de 28 ani toti cu contuzii minore. Toate victimele au fost transportate la UPU Suceava”, au declarat reprezentanții ISJ Suceava.

Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs accidentul.

