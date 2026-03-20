Accident grav pe centura Sucevei. Patru persoane rănite în urma unui carambol

de Popa Denisa

Mai multe persoane au fost rănite, vineri dimineață, 20 martie, în urma unui accident produs pe centura ocolitoare a municipiului Suceava, unde patru vehicule au fost implicate într-un carambol.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Suceava, la fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Suceava, cu o autospecială pentru descarcerare, o autospecială de stingere cu apă și spumă, dar și o ambulanță SMURD. Misiunea a fost sprijinită de alte patru ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean.

În accident au fost implicate 3 autoturisme și un autotren, impactul fiind unul puternic. În urma coliziunii, patru persoane au fost rănite, iar una dintre ele a rămas încarcerată.

Victima blocată între fiarele autoturismului a fost extrasă de echipajele de descarcerare și predată medicilor pentru îngrijiri.

„Au fost preluate 4 victime stabile, constiente , cel mai grav fiind un barbat de 58 de ani, care fusese incarcerat si prezinta o fractura de femur stang, contuzie toraco-abdominala si la nivelul coloanei lombare. Au mai fost implicati 2 barbati de 30 si 25 de ani si o femeie de 28 ani toti cu contuzii minore. Toate victimele au fost transportate la UPU Suceava”, au declarat reprezentanții ISJ Suceava.

Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs accidentul.

Foto: ISU Suceava

https://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
Primul proces în dosarul primarului Ioan Filip. Doi funcționari din Primăria Zănești au recunoscut acuzele DNA
