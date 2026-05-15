Accident grav la granița dintre Neamț–Iași. Un bărbat încarcerat, intervenție comună a salvatorilor din două județe

Un accident rutier serios, produs joi seară, 14 mai, la limita dintre județele Neamț și Iași, a mobilizat o intervenție complexă a echipajelor de salvare din ambele județe. Evenimentul, petrecut la ieșirea din comuna Timișești spre Cristești, în zona podului peste râul Moldova, s-a soldat cu trei persoane rănite, dintre care una a rămas încarcerată.

Impactul dintre cele două autoturisme a fost suficient de puternic încât să blocheze unul dintre șoferi în interiorul mașinii, fiind necesară intervenția echipajelor de descarcerare. În paralel, celelalte două persoane implicate au reușit să se auto-evacueze până la sosirea salvatorilor.

Intervenția a fost una coordonată între structurile de urgență din Neamț și Iași, fiind mobilizate forțe de la SVSU Timișești, Detașamentul de Pompieri Târgu Neamț, Secția de Pompieri Pașcani, echipaje SMURD și mai multe ambulanțe ale Serviciilor de Ambulanță Județene, inclusiv un echipaj cu medic. Colaborarea rapidă dintre cele două județe a permis gestionarea eficientă a situației.

Pompierii nemțeni au acționat pentru extragerea bărbatului rămas în autoturism, acesta suferind multiple traumatisme. După descarcerare, victima a fost predată echipajelor medicale și transportată la spital. Celelalte două victime, un bărbat de 78 de ani și o femeie de 76 de ani, au suferit răni ușoare, dar au fost, de asemenea, transportate la spital pentru investigații suplimentare.

După salvarea victimelor, echipajele de intervenție au asigurat măsurile de prevenire a incendiilor și au curățat carosabilul, pentru reluarea circulației în condiții de siguranță.

Foto: ISU Neamț