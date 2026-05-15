ACTUALITATEIAȘINEAMȚ

Accident grav la granița dintre Neamț–Iași. Un bărbat încarcerat, intervenție comună a salvatorilor din două județe

de Popa Denisa

Un accident rutier serios, produs joi seară, 14 mai, la limita dintre județele Neamț și Iași, a mobilizat o intervenție complexă a echipajelor de salvare din ambele județe. Evenimentul, petrecut la ieșirea din comuna Timișești spre Cristești, în zona podului peste râul Moldova, s-a soldat cu trei persoane rănite, dintre care una a rămas încarcerată.

Impactul dintre cele două autoturisme a fost suficient de puternic încât să blocheze unul dintre șoferi în interiorul mașinii, fiind necesară intervenția echipajelor de descarcerare. În paralel, celelalte două persoane implicate au reușit să se auto-evacueze până la sosirea salvatorilor.

Intervenția a fost una coordonată între structurile de urgență din Neamț și Iași, fiind mobilizate forțe de la SVSU Timișești, Detașamentul de Pompieri Târgu Neamț, Secția de Pompieri Pașcani, echipaje SMURD și mai multe ambulanțe ale Serviciilor de Ambulanță Județene, inclusiv un echipaj cu medic. Colaborarea rapidă dintre cele două județe a permis gestionarea eficientă a situației.

Pompierii nemțeni au acționat pentru extragerea bărbatului rămas în autoturism, acesta suferind multiple traumatisme. După descarcerare, victima a fost predată echipajelor medicale și transportată la spital. Celelalte două victime, un bărbat de 78 de ani și o femeie de 76 de ani, au suferit răni ușoare, dar au fost, de asemenea, transportate la spital pentru investigații suplimentare.

După salvarea victimelor, echipajele de intervenție au asigurat măsurile de prevenire a incendiilor și au curățat carosabilul, pentru reluarea circulației în condiții de siguranță.

Foto: ISU Neamț

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
Articolul precedent
În atenția conducătorilor auto – tehnică militară în trafic pe 17 mai
În atenția conducătorilor auto – tehnică militară în trafic pe 17 mai
Articolul următor
Incendiu devastator la Timișești: 60 de stupi și un camion apicol, distruse de flăcări
Incendiu devastator la Timișești: 60 de stupi și un camion apicol, distruse de flăcări

Ultima ora

ACTUALITATE

Greva din Educație, amânată pe fondul crizei politice: doar 19,2% dintre profesori au votat pentru protest

Greva generală din învățământul preuniversitar, programată pentru 25 mai,...
ACTUALITATE

Accident grav pe E85. Un tânăr a fost aruncat din mașină și prins sub autoturismul răsturnat

Un grav accident s-a produs joi, 14 mai, pe...
SOCIAL

Atenționare de vreme severă – meteorologii anunță averse torențiale, grindină și vijelii în Regiunea Nord-Est

Foarte aproape de vara calendaristică vremea schimbă foaia, iar...
ACTUALITATE

Vaslui. Locuință distrusă de foc la Bârlad

Casa unui localnic din municipiul Bârlad a fost distrusă...
ACTUALITATE

Tânăr fără permis și sub influența alcoolului, implicat într-un accident cu tractorul la Borca

Un tânăr în vârstă de 18 ani din localitatea...

Categorii