Stiri fierbintiACTUALITATENEAMȚ

Știre actualizată. FOTO. Accident grav la Bodești – o persoană a rămas încarcerată

de Popa Denisa
Actualizare: „În urma cercetărilor preliminare desfășurate de polițiști a rezultat faptul că, în timp ce un tânăr de 25 de ani, din Pângărați, conducea o autoutilitară pe DN 15C, în localitatea Oșlobeni, ar fi intrat în coliziune cu o autoutilitară, condusă de un bărbat de 49 de ani, din Piatra-Neamț.
În urma impactului, au rezultat avarierea celor două autovehicule și vătămarea corporală a 2 persoane, respectiv a conducătorului auto de 25 de ani și a unui pasager, de 26 de ani, din același vehicul. Ambele victime au fost transportate la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale”, precizează un comunicat al IPJ Neamț.

Știre inițială: Un accident grav a avut loc astăzi, 2 octombrie, în satul Oșlobeni, comuna Bodești.

Conform primelor informații primite de la ISU Neamț, în accident au fost implicate un camion cu materiale de construcție și o dubiță. Din primele informații, se pare că ar fi vorba despre două persoane rănite, dintre care una rămasă încarcerată în urma impactului.

IPJ Neamț anunță că o mașină este răsturnată. Traficul pe DN15C în zonă este blocat parțial, se circula alternativ pe un singur sens.

Vom reveni cu amănunte.

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
Articolul precedent
Botoșani. Amenzi de 13.000 de lei și lemn confiscat pentru infracțiuni în domeniul silvic
Botoșani. Amenzi de 13.000 de lei și lemn confiscat pentru infracțiuni în domeniul silvic

Ultima ora

Categorii