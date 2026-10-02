Știre actualizată. FOTO. Accident grav la Bodești – o persoană a rămas încarcerată

Actualizare: „În urma cercetărilor preliminare desfășurate de polițiști a rezultat faptul că, în timp ce un tânăr de 25 de ani, din Pângărați, conducea o autoutilitară pe DN 15C, în localitatea Oșlobeni, ar fi intrat în coliziune cu o autoutilitară, condusă de un bărbat de 49 de ani, din Piatra-Neamț.

În urma impactului, au rezultat avarierea celor două autovehicule și vătămarea corporală a 2 persoane, respectiv a conducătorului auto de 25 de ani și a unui pasager, de 26 de ani, din același vehicul. Ambele victime au fost transportate la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale”, precizează un comunicat al IPJ Neamț.

Știre inițială: Un accident grav a avut loc astăzi, 2 octombrie, în satul Oșlobeni, comuna Bodești.

Conform primelor informații primite de la ISU Neamț, în accident au fost implicate un camion cu materiale de construcție și o dubiță. Din primele informații, se pare că ar fi vorba despre două persoane rănite, dintre care una rămasă încarcerată în urma impactului.

IPJ Neamț anunță că o mașină este răsturnată. Traficul pe DN15C în zonă este blocat parțial, se circula alternativ pe un singur sens.

Vom reveni cu amănunte.