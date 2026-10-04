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Accident grav Hangu: autoturismul răsturnat pe capotă, șoferul a ajuns la spital!

de Vlad Bălănescu

Un șofer, care a uitat să mai ia piciorul de pe accelerație, a fost implicat într-un accident rutier grav pe o șosea din satul Ruginești, comuna Hangu, duminică dimineață, 4 octombrie.

Bărbatul a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a ras parapetul metalic, a lovit două autoturisme parcate pe marginea drumului, după care s-a răsturnat cu mașina pe capotă în șanțul pentru scurgerea pluvială.

Un autoturism, în care se afla doar conducătorul auto, după ce a lovit un parapet și două autoturisme staționate pe marginea drumului, s-a răsturnat în șanț.

Ajunse la locul evenimentului, forțele de intervenție au constatat că conducătorul auto era evacuat din autoturismul răsturnat. Bărbatul în vârstă de 33 de ani a primit îngrijiri medicale de la echipajul SMURD, ulterior fiind transportat la spital„,  a precizat căpitan Irina Popa, purtătorul de cuvânt al ISU Neamț.

Angela Croitoru

Foto: ISU Neamț

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
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