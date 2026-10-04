Accident grav Hangu: autoturismul răsturnat pe capotă, șoferul a ajuns la spital!

Un șofer, care a uitat să mai ia piciorul de pe accelerație, a fost implicat într-un accident rutier grav pe o șosea din satul Ruginești, comuna Hangu, duminică dimineață, 4 octombrie.

Bărbatul a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a ras parapetul metalic, a lovit două autoturisme parcate pe marginea drumului, după care s-a răsturnat cu mașina pe capotă în șanțul pentru scurgerea pluvială.

„Un autoturism, în care se afla doar conducătorul auto, după ce a lovit un parapet și două autoturisme staționate pe marginea drumului, s-a răsturnat în șanț.

Ajunse la locul evenimentului, forțele de intervenție au constatat că conducătorul auto era evacuat din autoturismul răsturnat. Bărbatul în vârstă de 33 de ani a primit îngrijiri medicale de la echipajul SMURD, ulterior fiind transportat la spital„, a precizat căpitan Irina Popa, purtătorul de cuvânt al ISU Neamț.

Angela Croitoru

Foto: ISU Neamț