Accident feroviar la Horia: victima nu a fost identificată

de Sofronia Gabi

Accident feroviar la Horia: victima nu a fost identificatăUn accident feroviar soldat cu decesul unei persoane a avut loc pe 26 noiembrie, în afara localității Horia. Poliția Transporturi Feroviare a fost anunțată 18:50, prin apel la numărul unic de urgență 112. S-a reclamat faptul că o persoană a fost accidentată de un tren InterRegio, ce se deplasa pe ruta București Suceava.

În urma verificărilor efectuate de polițiști a rezultat faptul că, un bărbat, a cărui identitate nu a fost stabilită, ar fi fost accidentat de trenul InterRegio, în condiții ce vor fi stabilite de anchetă. Conductorul a fost testat alcoolscopic rezultatul fiind negativ”, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Neamț.

Cercetările continuă pentru stabilirea identității bărbatului, precum și a cauzelor și condițiilor în care a avut loc.

FOTO: ISU Neamț

Sofronia Gabi
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
