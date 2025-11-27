Accident feroviar la Horia: victima nu a fost identificată

Un accident feroviar soldat cu decesul unei persoane a avut loc pe 26 noiembrie, în afara localității Horia. Poliția Transporturi Feroviare a fost anunțată 18:50, prin apel la numărul unic de urgență 112. S-a reclamat faptul că o persoană a fost accidentată de un tren InterRegio, ce se deplasa pe ruta București Suceava.

„În urma verificărilor efectuate de polițiști a rezultat faptul că, un bărbat, a cărui identitate nu a fost stabilită, ar fi fost accidentat de trenul InterRegio, în condiții ce vor fi stabilite de anchetă. Conductorul a fost testat alcoolscopic rezultatul fiind negativ”, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Neamț.

Cercetările continuă pentru stabilirea identității bărbatului, precum și a cauzelor și condițiilor în care a avut loc.

FOTO: ISU Neamț