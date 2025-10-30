Accident fatal de muncă la Iași. Un bărbat a căzut de la etajul 5 al unui bloc în construcție

Un bărbat de 45 de ani și-a pierdut viața în urma unui accident petrecut în municipiul Iași, pe str. Cicoarei.

Conform informațiilor furnizate de ISU Iași, „un bărbat în vârstă de aproximativ 45 de ani ar fi căzut de la etajul 5 până la etajul 3 al clădirii în construcție, fiind ulterior găsit la nivelul parterului. Din nefericire, echipajul medical a constatat decesul victimei.

Cazul a fost preluat de organele de anchetă, pentru stabilirea împrejurărilor exacte în care s-a produs evenimentul”.

Aceeași sursă precizează că la locul solicitării s-au deplasat un echipaj de salvatori din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași, cu o autospecială de intervenție și una de salvări de la înălțime cu 8 subofițeri, precum și un echipaj medical tip C din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Iași.