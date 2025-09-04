Un eveniment soldat cu moartea unui angajat a avut loc cu puțin timp în urmă la Târgu Neamț. „La data de 4 august a.c., în jurul orei 15:16, polițiștii din cadrul Poliției orașului Târgu-Neamț au fost sesizați pin apel 112, cu privire la faptul că, un bărbat, în vârstă de 47 de ani, din Alexandru cel Bun, angajat al unei societăți comerciale de telecomunicații, ar fi căzut de la o înălțime de aproximativ 5 metri”, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Neamț.

Chiar dacă a intervenit un echipaj medical, bărbatul nu a mai putut fi salvat, fiind declarat decesul. Cazul va fi cercetat de Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamț. Între timp polițiștii continuă ancheta în cadrului unui dosar penal cu acuze de ucidere din culpă și neluarea sau nerespectarea măsurilor de securitate în muncă, urmând a se stabili cu exactitate cum a avut loc tragedia.

FOTO IPJ Neamț

(G. S.)