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Accident de muncă la Târgu Neamț

de Sofronia Gabi

Un bărbat de 54 de ani, a ajuns de la serviciu direct pe patul de spital după ce a fost victima unui accident de muncă. Evenimentul a avut loc pe 26 august și a fost anunțat prin apel la numărul unic de urgență 112, înregistrat în dispeceratul Poliției Târgu Neamț în jurul orei 11:20. S-a reclamat că un lucrător a căzut din copac în timpul unor lucrări de toaletare.

Accident de muncă la Târgu NeamțLa fața locului s-a deplasat echipa de cercetare fiind constatat faptul că, în timp ce un bărbat de 56 de ani, din Târgu-Neamț se afla în timpul programului de lucru, având de efectuat o lucrare de curățare/tăiere arbuști și copaci, pe strada Vânătorului, din Târgu-Neamț, aflându-se într-un copac, la aproximativ 4 – 5 m, ar fi căzut”, anunță IPJ Neamț.

Angajatul a fost transportat la o unitate medicală, în vederea acordării de îngrijiri de specialitate. Accidentul a fost anunțat și la Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamț. Cercetările continuă în cadrul anchetei administrative dar și a unui dosar penal cu acuze de vătămare corporală din culpă, precum și neluarea și nerespectarea măsurilor legale de securitate si sănătate în muncă.

(G. S.)

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
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