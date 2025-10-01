ECONOMIEACTUALITATENEAMȚ

Accident de muncă la Roman. Bărbat electrocutat în timpul reparațiilor

de Vlad Bălănescu

Accident de muncă la Roman. Bărbat electrocutat în timpul reparațiilorUn bărbat în vârstă de 36 de ani, electrician angajat al unei societăți comerciale din Roman, a suferit un accident de muncă după ce s-a electrocutat în timp ce înlocuia firele unui tablou electric, la un punct de lucru al unei societăți comerciale. Incidentul a avut loc în data de 30 septembrie.

Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman au fost sesizați imediat, iar în urma verificărilor au stabilit împrejurările producerii evenimentului.

În prezent, cazul este cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă și nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă.

Denisa POPA

