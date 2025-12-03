Accident de muncă în pădurea din Gârcina: tânăr de 21 de ani, rănit după ce s-a răsturnat cu TAF-ul

Un tânăr de 21 de ani a fost rănit luni, 2 decembrie, în timp ce se afla la muncă în fondul forestier de pe raza localității Gârcina.

Potrivit IPJ Neamț, în jurul orei 10:30, polițiștii din cadrul Secției de Poliţie Rurală Gârcina au fost sesizați, prin S.N.U.A.U. 112, de administratorul unei societăți comerciale, cu privire la faptul că angajatul s-a răsturnat cu TAF-ul pe care îl conducea, lângă un drum forestier.

Tânărul a fost preluat de un echipaj de ambulanță și transportat la Spitalul Județean de Urgență Neamț pentru îngrijiri medicale.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamț a fost informat cu privire la eveniment, iar polițiștii au deschis dosar penal pentru neluarea și nerespectarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă, precum și vătămare corporală din culpă.

Foto ilustrativă: arhivă