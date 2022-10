Actualizare: Primarul de Roznov, Vasile Pavăl a declarat: „Cunosc această familie. Tatăl a fost chiar ieri dimineaţă la mine, la primărie şi am stat de vorbă cu el. Asta-i viaţa, fugim şi nu ştim ce se întâmplă într-o clipă. Aveau mai multe probleme, cu terenuri, cu casa. A mai avut un accident înainte, a căzut de pe o schelă din ce am înţeles, era în cârje. Chiar m-am mirat cum a reuşit să urce scările la primărie. Am rugat un băiat să-l ajute să coboare când a plecat din biroul meu. Nu ştiu cum de s-a dus la Iaşi în situaţia în care era şi cum a condus maşina. A venit şi am discutat să-i dăm ajutorul pentru încălzire… Parcă nu-mi vine a crede, un băiat atât de tânăr!

Dumnezeu să-i ierte! Condoleanţe familiei!”.

Știre inițială: Ziua de 13 octombrie a început în Neamț prin înregistrarea unui accident cumplit în apropierea comunei Tețcani, pe drumul dintre Roman și Târg Frumos. În jurul orei 3.30, popierii au fost solicitați să intervină după ce autoutilitară și un autoturism s-a acroșat. În urma evenimentului autoturismul a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat într-un lan de porumb. În autoutilitară se afla doar conducătorul auto iar în autoturism se aflau 5 persoane.

Conducătorul autoutilitarei a ieșit singur din mașină până la sosirea poliției și a pompierilor, iar un pasager din autoturism a fost scos de către participanții la trafic. Comunicatul ISU precizează amănunte de la intervenție: ”Ajunși la locul solicitării, pompierii au constatat că în autoturismul răsturnat se află patru persoane încarcerate, în stare de inconștiență. Cu ajutorul echipamentelor specifice pompierii au acționat pentru descarcerarea celor patru victime, doi adulți și doi copii. Imediat după ce au fost scoase din autoturism, echipajele SAJ și SMURD au preluat victimele și au început manevrele de resuscitare. Din păcate, nicio persoană nu a răspuns acestor manevre, medicul de pe ambulanța SAJ declarând decesul acestora (bărbat de 35 de ani, femeie de 30 de ani și doi copii de 9 și 11 ani).

Un băiat de 14 ani, pasager în autoturism, a fost preluat de un echipaj SMURD și transportat la CPU Roman.

Conducătorul autoutilitarei, un bărbat de 57 de ani, a fost preluat de un echipaj SAJ și transportat la CPU Roman. ”

Z.C.H