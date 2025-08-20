Un accident s-a produs miercuri, 20 august, în jurul orei 16:16, pe DN 17B, în comuna Poiana Teiului. Două autoturisme în care se aflau cinci persoane au fost implicate în coliziune.

Potrivit ISU Neamț, la locul solicitării au intervenit echipaje de pompieri de la Garda nr. 2 Poiana Teiului, personal medical de la SAJ și polițiști din cadrul IPJ. Toate persoanele implicate s-au autoevacuat până la sosirea forțelor de intervenție. O femeie în vârstă de 53 de ani și o fetiță de 11 ani au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportate la spital. De asemenea, un bărbat de 50 de ani, aflat la volanul unuia dintre autoturisme, a primit asistență medicală, dar a refuzat transportul la unitatea spitalicească.

Denisa POPA

Foto: ISU Neamț