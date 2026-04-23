VIDEO. Accident cu victime la Bicaz – 2 femei au fost spulberate pe trecerea pentru pietoni

de Sofronia Gabi

Un accident de circulație soldat cu doi răniți a avut loc pe 23 aprilie, în jurul orei 11:34, în fața Spitalului Bicaz.

În urma verificărilor efectuate de polițiști a rezultat faptul că, în timp ce o tânără, în vârstă de 28 de ani, din Bicaz, conducea un autoturism pe strada Barajului, ar fi acroșat două femei, cu vârste de 69, respectiv 70 de ani, ambele din Bicaz, care se aflau angajate în traversarea străzii, pe marcaj pietonal”, anunță IPJ Neamț.

Ambii pietoni au fost răniți, iar testarea a stabilit că șoferița nu era sub influența alcoolului. Cercetările în acest caz continuă.

Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
