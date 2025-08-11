Un bărbat în vârstă de 55 de ani a fost rănit, luni dimineață, 11 august, în urma unui accident produs în localitatea Bodești, între trei autoutilitare.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, evenimentul s-a petrecut în jurul orei 09:30, când un bărbat în vârstă de 58 de ani, din județul Bacău, aflat la volanul unei autoutilitare, a intrat în coliziune cu un alt vehicul similar care circula în fața sa. În urma impactului, acesta din urmă a fost proiectat într-o autoutilitară staționată.

Echipajul medical din cadrul SAJ Neamț ajuns la fața locului a acordat îngrijiri șoferului de 55 de ani, care prezenta traumatisme la coloana cervicală și lombară. Victima a fost transportată la UPU Piatra Neamț pentru investigații și tratament.

„Ambii participanți la trafic au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Continuăm cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă”, au declarat reprezentanții IPJ Neamț.

Denisa POPA