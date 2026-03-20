Accident cu un copil rănit în Piatra Neamț și șofer prins cu permisul suspendat la Târgu Neamț

Două incidente grave au avut loc pe 19 martie în județul Neamț, unul soldat cu rănirea unui copil, iar altul cu dosar penal pentru conducere ilegală.

În municipiul Piatra Neamț, un tânăr de 18 ani a accidentat un copil de 12 ani pe strada Doctor Gheorghe Iacomi. Potrivit polițiștilor, minorul s-ar fi angajat în traversarea străzii prin loc nepermis.

În urma impactului, copilul a fost rănit și transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Șoferul a fost testat cu aparatul alcooltest, iar rezultatul a fost negativ.

Polițiștii au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

În aceeași zi, la Târgu Neamț, polițiștii au oprit în trafic un autoturism condus de un bărbat de 28 de ani. În urma verificărilor, s-a constatat că acesta avea permisul de conducere suspendat. Pe numele său a fost întocmit dosar penal pentru conducere fără drept.

