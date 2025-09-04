Un eveniment rutier în care au fost răniți doi adulți și un minor a avut loc pe 4 septembrie, pe E 85, în comuna Secuieni. Apelul pentru ajutor, prin numărul unic de urgență 112, a fost înregistrat în dispeceratul ISU Neamț în jurul orei 12:10. S-a anunțat că sunt implicate două autoturisme în care se aflau patru persoane. Au intervenit militarii din cadrul Detașamentului de pompieri Roman și voluntarii de la SVSU Secuieni.

„La sosirea pompierilor toate persoanele erau ieșite din cele două autoturisme implicate în accident. Conducătorul unuia dintre autoturisme, un bărbat în vârstă de 78 de ani, și doi pasageri din același autoturism, o femeie în vârstă de 67 de ani și o fetiță în vârstă de 11 de ani au primit îngrijiri medicale de la echipajele SMURD TIM și EPA. Ulterior, cele trei persoane au fost transportate la spital”, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neamț.

Pompierii au acționat și pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor și pentru curățarea carosabilului de elementele rezultate în urma accidentului rutier. Urmează ca polițiștii rutieri să stabilească cauzele și condițiile care au condus la producerea evenimentului rutier.

FOTO ISU Neamț

(G. S.)