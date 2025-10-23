Accident Tragedie la Roman: O fetiță de 2 ani a murit și două femei au fost rănite grav în timp ce traversau strada
SOCIALACTUALITATENEAMȚ

Accident cu trei răniți la Horia

de Sofronia Gabi

Accident Tragedie la Roman: O fetiță de 2 ani a murit și două femei au fost rănite grav în timp ce traversau stradaUn eveniment rutier soldat cu trei victime, între care și un minor de 2 ani, a avut loc pe 22 octombrie în localitatea Horia. Forțele de intervenție și cele de ordine au fost solicitate prin apel la numărul unic de urgență 112, înregistrat în dispeceratul ISU Neamț în jurul orei 16:00. Din primele informații, ar fi fost implicate două autoturisme. Au intervenit forțe și mijloace de la Detașamentul de pompieri Roman, cu o autospecială de stingere cu modul pentru descarcerare și două ambulanțe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă.

Persoanele ce se aflau în cele două autoturisme s-au autoevacuat. Trei dintre acestea, două femei de 45 și 65 de ani și un copil de 2 ani au necesitat îngrijiri medicale, fiind preluate de echipajele SMURD și ulterior transportate la spital”, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neamț. Urmează ca polițiștii rutieri să stabilească cu exactitate cauzele și condițiile care au dus la producerea evenimentului nedorit.

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Articolul precedent
FOTO. Piatra-Neamț. Un altfel de Program “Rabla” – Somații pentru mașinile abandonate
Articolul următor
FOTO. Piatra-Neamț. La porțile spitalului, accident cu un microbuz ce transporta călători!

Ultima ora

ACTUALITATE

Vaslui: un avion ultraușor s-a prăbușit , pilotul a decedat

Actualizare. Potrivit ISU Vaslui, este vorba despre un bărbat...
JUSTIŢIE

Neamț: toate instanțele și-au reluat activitatea în regim normal

După două luni în care instanțele de judecată au...
ADMINISTRAȚIE

Asigurare RCA obligatorie pentru trotinete și biciclete electrice

Posesorii de trotinete și biciclete electrice vor fi obligați...
ACTUALITATE

FOTO. Piatra-Neamț. La porțile spitalului, accident cu un microbuz ce transporta călători!

Accident în zorii zilei de 23 octombrie, chiar la...
ADMINISTRAȚIE

FOTO. Piatra-Neamț. Un altfel de Program “Rabla” – Somații pentru mașinile abandonate

Amenzi cuprinse între 1.000 și 2.000 de lei riscă...

Categorii

ACTUALITATE

Vaslui: un avion ultraușor s-a prăbușit , pilotul a decedat

Actualizare. Potrivit ISU Vaslui, este vorba despre un bărbat...
JUSTIŢIE

Neamț: toate instanțele și-au reluat activitatea în regim normal

După două luni în care instanțele de judecată au...
ADMINISTRAȚIE

Asigurare RCA obligatorie pentru trotinete și biciclete electrice

Posesorii de trotinete și biciclete electrice vor fi obligați...
ACTUALITATE

FOTO. Piatra-Neamț. La porțile spitalului, accident cu un microbuz ce transporta călători!

Accident în zorii zilei de 23 octombrie, chiar la...
ADMINISTRAȚIE

FOTO. Piatra-Neamț. Un altfel de Program “Rabla” – Somații pentru mașinile abandonate

Amenzi cuprinse între 1.000 și 2.000 de lei riscă...
Stiri fierbinti

FOTO. Neamț. Cap de pod distrus de o automacara

Un incident care putea avea consecințe grave a avut...
Infracțional Neamț

Percheziții la Răucești într-un dosar de contrabandă cu țigarete

Polițiștii din cadrul Secției Rurale Târgu Neamț au desfășurat...
Stiri fierbinti

Cutremur în România, în zona Vrancea

Un cutremur cu magnitudinea 4,2 s-a produs miercuri dimineață,...
stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale