Accident cu trei răniți în comuna Ruginoasa

Un bărbat de 91 de ani, unul de 39 și unul de 29 au ajuns la spital în urma unui accident produs pe DN 15 D, în comuna Ruginoasa.

În evenimentul rutier au fost implicate două autoturisme și o autoutilitară, alarma fiind dată la ora 10:37, printr-un apel la numărul unic de urgență 112.

La locul indicat au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Roman, Serviciul de Ambulanță Județean și Inspectoratul de Poliție Județean Neamț. În cele trei vehicule se aflau patru persoane.

Trei dintre persoanele implicate s-au autoevacuat până la sosirea echipajelor de intervenție. O a patra persoană a fost scoasă din autoturism de către pompieri, cu ajutorul tărgii lopată.

În urma evenimentului, trei bărbați, cu vârstele de 91, 39 și 29 de ani, au necesitat îngrijiri medicale. Aceștia au fost preluați de echipajele SMURD și SAJ și transportați la spital pentru investigații și îngrijiri medicale de specialitate.

Pompierii au acționat pentru asigurarea măsurilor specifice de prevenire și stingere a incendiilor, precum și pentru curățarea carosabilului de elementele rezultate în urma accidentului. De asemenea, forțele de intervenție au îndepărtat autoturismele de pe partea carosabilă, iar traficul rutier a fost reluat în condiții de siguranță.

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Foto: ISU Neamț