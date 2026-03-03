Minoră rănită pe trecerea de pietoni. Polițiștii intensifică acțiunile preventive
Accident cu răniți la Păstrăveni, una din victime era sub influența alcoolului

de Sofronia Gabi

Minoră rănită pe trecerea de pietoni. Polițiștii intensifică acțiunile preventiveUn accident de circulație soldat cu doi răniți, între care un copil de 6 ani, a avut loc pe 3 martie, în localitatea Păstrăveni. Polițiștii rutieri au fost solicitați prin apel la numărul unic de urgență 112, înregistrat în dispecerat în jurul orei 07:50. „În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul că, în timp ce un bărbat în vârstă de 56 de ani, din aceeași localitate, conducea un autoturism, în localitatea Păstrăveni, ar fi surprins și accidentat două persoane, o femeie în vârstă de 41 de ani și o minoră de 6 ani, care traversau regulamentar strada, rezultând rănirea acestora”, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Neamț.

Testarea cu aparatul etilotest a conducătorului auto a fost negativă, însă în cazul femeii de 41 de ani a rezultat o valoare de 0,44. Cercetările continuă pentru stabilirea cauzelor și condițiilor în care a avut loc evenimentul nedorit, fiind deschis dosar penal pentru comiterea infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

