Accident cu răniți la Păstrăveni, una din victime era sub influența alcoolului

Un accident de circulație soldat cu doi răniți, între care un copil de 6 ani, a avut loc pe 3 martie, în localitatea Păstrăveni. Polițiștii rutieri au fost solicitați prin apel la numărul unic de urgență 112, înregistrat în dispecerat în jurul orei 07:50. „În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul că, în timp ce un bărbat în vârstă de 56 de ani, din aceeași localitate, conducea un autoturism, în localitatea Păstrăveni, ar fi surprins și accidentat două persoane, o femeie în vârstă de 41 de ani și o minoră de 6 ani, care traversau regulamentar strada, rezultând rănirea acestora”, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Neamț.

Testarea cu aparatul etilotest a conducătorului auto a fost negativă, însă în cazul femeii de 41 de ani a rezultat o valoare de 0,44. Cercetările continuă pentru stabilirea cauzelor și condițiilor în care a avut loc evenimentul nedorit, fiind deschis dosar penal pentru comiterea infracțiunii de vătămare corporală din culpă.