Un eveniment rutier soldat cu patru victime, între care și un minor de 4 ani, a fost provocat de un șofer fără permis de conducere și aflat sub influența băuturilor alcoolice. S-a întâmplat pe 3 septembrie, în afara localității Bicaz, polițiștii fiind anunțați prin apel la numărul unic de urgență 112 înregistrat în dispecerat în jurul orei 18:20.

„Din primele cercetări efectuate de polițiști a reieșit faptul că, în timp ce un tânăr în vârstă de 26 de ani, din Ceahlău conducea un autoturism pe DN 15, din direcția Hangu spre Piatra Neamț, ar fi intrat în coliziune cu un autoturism ce se deplasa din sensul opus, condus de un bărbat de 36 de ani, din Bicaz”, anunță Poliția Neamț.

În urma impactului violent au fost răniți ambii șoferi, precum și doi pasageri, cu vârste de 4, respectiv 35 de ani, din ultimul autoturism. Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o valoare de 1,27 mg/l alcool pur în aerul expirat în cazul tânărului de 26 de ani. Verificările au stabilit că acesta nu are permis de conducere pentru nici o categorie de vehicule. El a fost pus sub acuzare pentru trei infracțiuni, vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și fără permis de conducere.

FOTO Poliția Neamț

(G.S.)