Actualizare: Conform informațiilor furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean Neamț, conducătorul auto a fost reținut pentru 24 de ore.

Știre inițială: Un accident în care au fost rănite patru persoane a avut loc pe 31 august, pe DN2, în afara localității Tețcani. Apelul pentru ajutor, prin numărul unic de urgență 112 a fost înregistrat în dispecerat în jurul orei 19:00. „În urma verificărilor efectuate de polițiști s-a stabilit faptul că, în timp ce un bărbat, în vârstă de 38 ani, din Roman, conducea un autoturism pe DN2, în afara localității Tețcani, sensul de mers către Roman, nu ar fi păstrat o distanță de siguranță față de un autoturism ce se deplasa în fața sa pe același sens, intrând în coliziune cu aceasta”, anunță IPJ Neamț.

Din impact a fost rănit primul dintre conducătorul auto și trei pasageri din ultimul autoturism, cu vârste de 53, 63, respectiv 66 de ani, toți din municipiul Roman. Șoferul care nu a păstrat distanța regulamentară a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de 1,27 mg/l alcool pur în aerul expirat. Cercetările continuă în cadrul unui dosar penal cu acuze de vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

(G. S.)