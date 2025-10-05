ACTUALITATEFAPT DIVERSNEAMȚ

Accident cu patru victime la Români – un tânăr de 21 de ani și-a pierdut viața

de Sofronia Gabi

Un eveniment rutier soldat cu moartea unui tânăr de 21 de ani și rănirea altor trei persoane a avut loc pe 5 octombrie, în localitatea Români. Forțele de intervenție și cele de ordine au fost anunțate prin apel la numărul unic de urgență 112, înregistrat în dispecerat în jurul orei 01:30. „În urma verificărilor efectuate de polițiști s-a stabilit faptul că, în timp ce un tânăr în vârstă de 23 de ani, din Podoleni, conducea un autoturism pe DJ158, în localitatea Siliștea, având direcția de deplasare spre Buhuși, pe un sector de drum în curbă la stânga, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, intrând în coliziune cu un cap de pod și cu un autoturism ce se afla parcat în afara părții carosabile, ulterior răsturnându-se pe cupolă”, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Neamț.

Accident cu patru victime la Români – un tânăr de 21 de ani și-a pierdut viațaÎn urma impactului violent un pasager, în vârstă de 21 de ani, din Podoleni, și-a pierdut viața iar șoferul și două pasagere de 15 ani, ambele din localitatea Români, au fost rănite. Victimele au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. „Conducătorul auto a fost testat alcoolscopic, rezultatul indicând o alcoolemie de 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat”, mai arată sursa citată. Cercetările continuă în cadrul unui dosar penal cu acuze de comitere a infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

FOTO IPJ Neamț

(G. S.)

Sofronia Gabi
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
FOTO. Suceava. Incendiu la Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Fundu Moldovei
FOTO. Un șofer neatent a plonjat cu mașina în albia pârâului Bâtca Doamnei

