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Accident cu patru mașini la ieșirea din Târgu-Neamț. Un bărbat a ajuns la spital

de Popa Denisa

Un accident rutier în care au fost implicate patru autoturisme s-a produs astăzi, în jurul orei 15:38, pe DN 15C, la ieșirea din orașul Târgu-Neamț.

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Târgu-Neamț, un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean și polițiștii.

La sosirea salvatorilor, toate persoanele implicate reușiseră să iasă din autoturisme. Un bărbat, în vârstă de 46 de ani, a primit îngrijiri medicale din partea echipajului SAJ și a fost transportat ulterior la spital.

Pompierii au luat măsuri pentru prevenirea izbucnirii unui incendiu și au curățat carosabilul de elementele rezultate în urma accidentului. Cauzele producerii evenimentului rutier urmează să fie stabilite de polițiști.

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
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