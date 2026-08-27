Accident cu patru mașini la ieșirea din Târgu-Neamț. Un bărbat a ajuns la spital

Un accident rutier în care au fost implicate patru autoturisme s-a produs astăzi, în jurul orei 15:38, pe DN 15C, la ieșirea din orașul Târgu-Neamț.

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Târgu-Neamț, un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean și polițiștii.

La sosirea salvatorilor, toate persoanele implicate reușiseră să iasă din autoturisme. Un bărbat, în vârstă de 46 de ani, a primit îngrijiri medicale din partea echipajului SAJ și a fost transportat ulterior la spital.

Pompierii au luat măsuri pentru prevenirea izbucnirii unui incendiu și au curățat carosabilul de elementele rezultate în urma accidentului. Cauzele producerii evenimentului rutier urmează să fie stabilite de polițiști.