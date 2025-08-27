Un eveniment rutier în care au fost implicate două autoturisme a avut loc în zorii zilei de 27 august, pe DN 15 D, în localitatea Bârgăuani. Apelul pentru ajutor, prin numărul unic de urgență 112, a fost înregistrat în dispeceratul ISU Neamț în jurul orei 07:11. S-a anunțat că au fost implicate două autoturisme în care se aflau 6 persoane, iar unul dintre vehicule a părăsit partea carosabilă. Au intervenit forțe de la SVSU Bârgăuani, Detașamentul de pompieri Piatra Neamț și ambulanța.

„Doi bărbați, pasageri în unul din autoturisme, au necesitat îngrijiri medicale. Aceștia au fost preluați de echipajul de la SAJ, ulterior fiind transportați la spital”, anunță ISU Neamț. Un alt accident a avut loc pe 26 august, în jurul orei 20:30, în localitatea Poienari. Din primele informații un autoturism în care se aflau patru persoane a părăsit partea carosabilă. Până la sosirea forțelor de intervenție toate persoanele s-au autoevacuat. Doi bărbați de 50 și 57 de ani au necesitat îngrijiri medicale, aceștia fiind transportați la spital. Urmează ca polițiștii rutieri să stabilească care au fost cauzele și condițiile care au determinat cele două evenimente nedorite.

FOTO ISU Neamț accident Bârgăuani

(G. S.)