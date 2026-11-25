ZCH News, direct pe telefon Instalează aplicația gratuită și primește știrile importante din Moldova. Instalează aplicația ×

Instituțiile publice ar putea refuza cererile de informații în funcție de volumul documentelor, complexitatea solicitărilor și frecvența acestora, dacă Parlamentul va adopta o propunere legislativă depusă marți, 24 noiembrie, de 32 de parlamentari PSD. Proiectul de modificare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public este semnat și de șase deputați PSD din Moldova: Petru-Bogdan Cojocaru și Maricel Popa (Iași), Eugen Bejinariu (Suceava), Ana-Smaranda Rinder (Vaslui), Viorica Sandu și Ecaterina-Mariana Szőke (Galați).

Volumul documentelor și numărul cererilor, criterii de refuz

Autoritățile și instituțiile publice ar putea respinge integral sau parțial solicitările de informații dacă soluționarea acestora presupune „o sarcină administrativă vădit disproporționată, de natură să afecteze în mod semnificativ îndeplinirea atribuțiilor legale ale instituției, continuitatea serviciilor publice sau soluționarea celorlalte solicitări adresate de cetățeni”.

Proiectul stabilește patru criterii de evaluare a cererilor. Primul privește solicitarea unor documente care depășesc 100 de pagini, dacă identificarea și pregătirea lor necesită un volum ridicat de muncă sau implicarea personalului din mai multe compartimente ale instituției. Alte două criterii sunt natura și numărul informațiilor solicitate, respectiv perioada la care acestea se referă, atunci când furnizarea datelor presupune verificări, centralizări sau consultarea arhivelor.

Instituțiile ar putea evalua și „numărul de cereri distincte formulate de aceeași persoană într-un interval de 30 de zile”, chiar dacă solicitările privesc subiecte distincte. Instituția ar putea refuza cererile dacă soluționarea lor ar îngreuna desfășurarea activității curente, după ce i-a oferit solicitantului posibilitatea de a restrânge sau preciza obiectul cererii. În cazul unui refuz, instituția ar avea obligația de a motiva decizia și de a comunica informațiile care pot fi furnizate separat fără a-i perturba activitatea.

Documentele în format electronic ar putea fi taxate

Parlamentarii PSD propun și modificarea condițiilor în care cetățenii pot obține copii ale documentelor publice. În prezent, solicitantul suportă costul copiilor pe hârtie, tariful fiind limitat la 0,05% din salariul minim pe economie pentru fiecare pagină. Proiectul introduce gratuitatea primelor cinci pagini, costurile pentru restul documentelor urmând să fie stabilite de instituții în funcție de cheltuielile efective. Textul propunerii legislative nu stabilește un tarif maxim. Instituțiile ar putea percepe tarife și pentru transmiterea documentelor în format electronic, atunci când pregătirea acestora necesită operațiuni suplimentare de identificare, selectare, scanare sau anonimizare.

Pentru cererile care privesc „un număr foarte mare de documente”, instituțiile ar putea oferi acces la acestea prin consultarea lor la sediu, fără obligația de a furniza copii. Consultarea ar putea fi taxată la oră dacă presupune „alocarea a cel puțin o treime din timpul efectiv de lucru al angajatului desemnat pentru această activitate”. Inițiatorii nu au stabilit în proiect un prag numeric de la care instituțiile ar putea recurge la această modalitate de acces.

Confirmarea identității și clasarea solicitărilor

Persoanelor care solicită informații de interes public li s-ar putea cere să își confirme identitatea atunci când instituțiile au „indicii temeinice și obiective cu privire la caracterul real al datelor de identificare declarate de solicitant”. Termenul pentru confirmarea identității ar fi de 10 zile lucrătoare de la comunicarea solicitării, după care cererea ar fi clasată în lipsa unui răspuns care să confirme identitatea. Ar putea fi clasate și cererile care privesc informații comunicate anterior, în absența unor împrejurări noi, cele redactate într-un limbaj abuziv sau cele prin care se solicită elaborarea unor documente inexistente. Pentru informațiile deja publicate din oficiu și accesibile gratuit online, instituția ar putea răspunde prin transmiterea unui link direct și funcțional.

Argumentele pentru modificarea legii

În expunerea de motive, inițiatorii susțin că activitatea instituțiilor publice poate fi îngreunată de numărul ridicat de cereri, volumul documentelor solicitate și folosirea inteligenței artificiale pentru generarea cererilor. Parlamentarii afirmă că modificările propuse urmăresc „menținerea unui echilibru între dreptul cetățeanului la informație și obligația autorităților de a funcționa în mod continuu și de a furniza servicii publice tuturor cetățenilor”. Propunerea legislativă este înregistrată la Senat cu numărul B660/2026 și se află la începutul procedurii legislative. Articolul 31 din Constituția României garantează dreptul persoanei de a avea acces la orice informație de interes public.

Sandu Munteanu