ABA Siret: Nu seceta este principala cauză a problemelor cu apa din zona Târgu Neamț – „starea tehnică precară și mentenanța deficitară a infrastructurii de la Preutești sunt factori majori ai problemei actuale”

Un comunicat dat publicității astăzi, 17 octombrie de către ABA Siret dă mai multe amănunte despre cauzele ce au dus la problemele cu apa din zona Târgu Neamț în ultimele luni. Deși raportul vorbește despre seceta de pe perioada verii, se atrage atenția și despre „deficiențe privind măsurarea și monitorizarea volumelor captate” și „executarea unor extracții neautorizate de agregate minerale în zona de protecție sanitară cu regim sever a captării Preutești”.

Concluzia raportul este dură: „Deși seceta și diminuarea naturală a debitelor au un impact semnificativ asupra disponibilității resursei de apă, constatările din teren evidențiază faptul că starea tehnică precară și mentenanța deficitară a infrastructurii aferente frontului de captare Preutești reprezintă factori operaționali majori ai situației actuale. Reducerea contribuției acestei surse, avariile repetate, pierderile de apă și deficiențele de monitorizare afectează capacitatea sistemului de a asigura alimentarea corespunzătoare a consumatorilor”.

Raportul complet îl puteți citi mai jos.

„În contextul deficitului de apă înregistrat în orașul Târgu Neamț și în comunele limitrofe, Administrația Bazinală de Apă Siret a desfășurat, în perioada 24 septembrie – 12 octombrie 2026, o acțiune de control pentru identificarea cauzelor și verificarea modului de exploatare și întreținere a infrastructurii de alimentare cu apă.

Alimentarea cu apă a aglomerării Târgu Neamț este asigurată de Compania Județeană APA SERV S.A. Neamț prin două surse: captarea Lunca, pusă în funcțiune în 1972, și captarea Preutești, pusă în funcțiune în 1994. Sursa Lunca deservește orașul Târgu Neamț și localitatea Vânători-Neamț, iar sursa Preutești asigură alimentarea orașului.

În urma verificărilor efectuate la sistemul de alimentare cu apă, inspectorii ABA Siret au constatat deficiențe privind măsurarea și monitorizarea volumelor captate, inclusiv diferențe semnificative între valorile indicate de debitmetre și cele transmise în sistemul SCADA. De asemenea, rezervorul Vânători nu își mai îndeplinea funcția de acumulare, conducta de alimentare fiind nefuncțională, iar instalația de clorinare utiliza un bazin de retenție și contact neconform din punct de vedere tehnico-constructiv. Rezervorul Batalion funcționa doar în regim de tranzit, fără acumulare de apă, pe fondul supraconsumului și al pierderilor din sistem. Totodată, infrastructura aferentă captării Preutești prezenta o stare tehnică precară, fiind raportate 795 de avarii în perioada 2022–2026.

Pentru deficiențele constatate privind întreținerea aparatelor de măsurare, mentenanța instalațiilor de captare, înmagazinare și distribuție și modificările realizate, Compania Județeană APA SERV S.A. a fost sancționată contravențional, în conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996 și ale OG nr. 2/2001.

O altă constatare gravă vizează executarea unor extracții mecanizate neautorizate de agregate minerale în zona de protecție sanitară cu regim sever a captării Preutești, pe o suprafață de aproximativ 10.000 m², cu un volum estimat de 15.886 m³. Aceste activități pun în pericol stabilitatea frontului de captare, existând riscul afectării structurale a drenului colector și a digului de apărare. Având în vedere gravitatea faptelor, ABA Siret – Inspecția Bazinală a Apelor a formulat un denunț către organele de cercetare penală.

La solicitarea Instituției Prefectului – Județul Neamț, au fost verificate și trei obiective atribuite societății SC TEHNOSTRADE SRL pentru lucrări de decolmatare, regularizare și reprofilare a râului Ozana. La două obiective, lucrările erau finalizate, iar la cel de-al treilea erau în desfășurare. Nu au fost constatate neconformități și nu au fost aplicate sancțiuni pentru aceste lucrări, al căror scop a fost îmbunătățirea regimului de scurgere a râului Ozana în amonte de frontul de captare Lunca. Potrivit constatărilor din teren, obiectivul urmărit prin aceste intervenții a fost atins.

Tot în cadrul acțiunii de control a fost verificată organizarea de șantier aferentă obiectivului „Autostrada Târgu Mureș – Târgu Neamț, Secțiunea III: Leghin – Târgu Neamț”, amplasată în localitatea Vânători-Neamț și aparținând societății SC TEHNOSTRADE SRL. Inspectorii au constatat că obiectivul, aflat în procedură de reglementare, fusese pus în funcțiune înainte de emiterea autorizației de gospodărire a apelor, faptă pentru care societatea a fost sancționată contravențional.

În vederea susținerii reîncărcării acviferului aferent captării Lunca, Sistemul de Gospodărire a Apelor Neamț a executat, în perioada 2025–2026, lucrări de decolmatare și reprofilare a albiei râului Ozana, pe un sector de 1,3 km în amonte de captare, precum și amenajarea a trei bazine de retenție și liniștire a curgerii. Intervenții similare au fost realizate pe râul Nemțișor, pe un tronson de aproximativ 800 m, în zona nordică a captării Lunca. Lucrările au urmărit dirijarea apei către zonele de influență ale captărilor și favorizarea infiltrării în acvifer, fiind asigurate și intervenții de întreținere în funcție de condițiile hidrologice.

Datele privind volumele de apă prelevate din sursa Lunca arată că, în pofida agravării situației alimentării cu apă în 2026, cantitățile captate s-au menținut la niveluri comparabile cu cele din anii anteriori. În 2024 au fost prelevate 1.658,412 mii m³, iar în 2025, 1.824,600 mii m³. În primele opt luni ale anului 2026, volumul prelevat a fost de 1.261,470 mii m³, corespunzător unei medii lunare de 157,684 mii m³, superioară mediilor înregistrate în fiecare dintre anii 2020–2025. Aceste date indică faptul că agravarea crizei nu poate fi atribuită exclusiv secetei și insuficienței resursei la captarea Lunca, fiind necesară luarea în considerare și a deficiențelor de exploatare și funcționare a infrastructurii.

Deși deficitul hidrologic al râului Ozana, accentuat începând cu anul 2024, când debitul mediu anual a fost de 0,701 m³/s, cu 217 zile de regim hidrologic deficitar, a contribuit la reducerea resurselor disponibile, verificările evidențiază deficiențe operaționale importante, în special la captarea Preutești. Potrivit datelor analizate, contribuția acestei surse, estimată inițial la aproximativ 52% din necesarul de apă, a scăzut la circa 20% din volumul furnizat în 2026. Avariile repetate, pierderile de apă, problemele de înmagazinare și deficiențele sistemelor de monitorizare afectează capacitatea de furnizare către consumatori.

În concluzie, deși seceta și diminuarea naturală a debitelor au un impact semnificativ asupra disponibilității resursei de apă, constatările din teren evidențiază faptul că starea tehnică precară și mentenanța deficitară a infrastructurii aferente frontului de captare Preutești reprezintă factori operaționali majori ai situației actuale. Reducerea contribuției acestei surse, avariile repetate, pierderile de apă și deficiențele de monitorizare afectează capacitatea sistemului de a asigura alimentarea corespunzătoare a consumatorilor.

Administrația Bazinală de Apă Siret subliniază importanța exploatării și întreținerii corespunzătoare a infrastructurii de alimentare cu apă, a monitorizării corecte a volumelor captate și transportate, a reducerii pierderilor din sistem și a protejării stricte a zonelor de protecție sanitară ale captărilor. Totodată, lucrările de gospodărire a apelor realizate pe râurile Ozana și Nemțișor fac parte din eforturile de îmbunătățire a regimului de scurgere și de favorizare a reîncărcării acviferului aferent captării Lunca.

Asigurarea unei alimentări cu apă sigure și sustenabile pentru populația din aglomerarea Târgu Neamț presupune atât gestionarea efectelor deficitului hidrologic, cât și remedierea deficiențelor tehnice și operaționale identificate, prin măsuri adecvate din partea tuturor entităților responsabile, în limitele atribuțiilor legale”.