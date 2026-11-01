A treia strigare pentru șefiile caselor de sănătate din Regiunea Nord-Est care nu au fost ocupate prin concurs

Casa Națională de Asigurări de Sănătate organizează cea de-a treia etapă a concursului pentru posturile de director general pentru casele județene. Acestea nu au fost ocupate la testările anterioare care au avut loc în acest an (amănunte aici, aici și aici). De această dată au fost oferite doritorilor 15 funcții vacante în tot atâtea județe, plus postul de la Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti. Din Regiunea Nord-Est au fost oferite celor interesați posturile de director general de la CAS Neamț, Bacău și Suceava.

S-a încheiat etapa de selecție a dosarelor, iar pentru instituțiile din Neamț și Suceava a fost câte o candidatură, ambele dosare fiind admise. La Bacău a rămas în cursă un singur doritor, iar dosarul celui de-al doilea a fost respins pe motiv că nu îndeplinea condiția de vechime de 2 ani în funcții de conducere. Rezultatul nu este definitiv și poate fi contestat până la data de 2 noiembrie, ora 17:00.

Cei care au trecut de proba eliminatorie, cea a dosarelor, vor susține testarea scrisă la data de 18 noiembrie, unde trebuie să obțină minim 70 de puncte pentru a fi declarați admiși. Ultima probă, interviul, va avea loc în termen de 4 zile de la data examenului scris, pe 23 noiembrie.

(G. S.)