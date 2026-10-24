A pornit mașina tatălui și a ajuns cu ea în curtea vecinului

O tânără de 20 de ani, din Dumbrava Roșie, a provocat un accident fără victime, după ce a pornit mașina tatălui său, deși nu deține permis de conducere. Autoturismul a distrus porțile de acces în curtea locuinței, a traversat strada Zorelelor și a ajuns în curtea unui alt imobil, unde a avariat gardul.

Evenimentul s-a produs în dimineața zilei de 23 octombrie, în jurul orei 08:00. Potrivit cercetărilor efectuate de polițiști, tânăra ar fi luat cheile mașinii tatălui său, parcată în curtea locuinței, și ar fi pornit motorul în timp ce avea accelerația apăsată. Autoturismul a plecat de pe loc și a provocat pagube atât la porțile locuinței, cât și la gardul vecinului.

Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită.

Polițiștii au testat-o pe tânără cu aparatul etilometru, rezultatul fiind negativ. În urma evenimentului, a fost deschis un dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere.