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A pornit mașina tatălui și a ajuns cu ea în curtea vecinului

Popa Denisa
de Popa Denisa

O tânără de 20 de ani, din Dumbrava Roșie, a provocat un accident fără victime, după ce a pornit mașina tatălui său, deși nu deține permis de conducere. Autoturismul a distrus porțile de acces în curtea locuinței, a traversat strada Zorelelor și a ajuns în curtea unui alt imobil, unde a avariat gardul.

Evenimentul s-a produs în dimineața zilei de 23 octombrie, în jurul orei 08:00. Potrivit cercetărilor efectuate de polițiști, tânăra ar fi luat cheile mașinii tatălui său, parcată în curtea locuinței, și ar fi pornit motorul în timp ce avea accelerația apăsată. Autoturismul a plecat de pe loc și a provocat pagube atât la porțile locuinței, cât și la gardul vecinului.

Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită.

Polițiștii au testat-o pe tânără cu aparatul etilometru, rezultatul fiind negativ. În urma evenimentului, a fost deschis un dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Autor:

Popa Denisa
Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
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