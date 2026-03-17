A opta zi de căutări pentru tânărul dispărut în canalul de fugă al râului Bistrița

de Popa Denisa

Căutările pentru tânărul care a căzut în canalul de fugă al râului Bistrița au fost reluate marți, 17 martie, de pompierii de la ISU Neamț, după ce, timp de șapte zile, echipele de intervenție nu au reușit să îl găsească.

Reamintim că în urmă cu o săptămână, ISU Neamț anunța un tânăr de aproximativ 19 ani ar fi căzut în canalul de fugă al râului Bistrița, în aval de Barajul Reconstrucția. De atunci, în fiecare zi, echipaje ale ISU au încercat să îl găsească, deocamdată fără rezultat.

Operațiunile sunt extrem de dificile din cauza suprafeței foarte mari în care se desfășoară căutările, ceea ce îngreunează misiunea scafandrilor.

Reprezentanții ISU Neamț au confirmat că intervenția continuă și în prezent. „Tânărul nu a fost găsit. Căutările colegilor noștri scafandri continuă și astăzi”, au declarat aceștia.

Popa Denisa
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
ADMINISTRAȚIE

Reforma administrativă în Neamț – peste 1.000 de posturi se vor reduce

Prefectura Neamț anunță că numărul posturilor din administrația publică,...
ECONOMIE

Iași. 5 inspectori ANAF reprezentau firme private pe care ar fi trebuit să le controleze – instituția anunță verificări interne

Cinci inspectori din cadrul Direcției Regionale a Finanțelor Publice...
ADMINISTRAȚIE

Energie verde pentru Bălțătești: 68 de gospodării vor primi panouri fotovoltaice gratuite

Locuitorii comunei Bălțătești primesc vești importante în această primăvară....
SOCIAL

Suceava. Autoturism distrus de flăcări în Sadova

Un autoturism a ars complet, marți, 17 martie, în...
EDUCATIE

Simularea Evaluării Naționale – situația în regiunea de Nord Est

Simularea examenului de Evaluare Națională s-a desfășurat în condiții...
INFRACȚIONAL

Neamț. Acțiunea „SEATBELT” – peste 600 de vehicule au fost trase pe dreapta

Controalele efectuate de polițiștii rutieri nemțeni în trafic, în...
ACTUALITATE

Atenționare privind folosirea frauduloasă a numelui BNR

Banca Națională a României atrage atenția publicului asupra asocierii...
SOCIAL

FOTO. Accident pe E85 – două persoane au ajuns la spital

Un nou accident s-a petrecut pe deja celebra șosea...
