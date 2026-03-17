A opta zi de căutări pentru tânărul dispărut în canalul de fugă al râului Bistrița

Căutările pentru tânărul care a căzut în canalul de fugă al râului Bistrița au fost reluate marți, 17 martie, de pompierii de la ISU Neamț, după ce, timp de șapte zile, echipele de intervenție nu au reușit să îl găsească.

Reamintim că în urmă cu o săptămână, ISU Neamț anunța un tânăr de aproximativ 19 ani ar fi căzut în canalul de fugă al râului Bistrița, în aval de Barajul Reconstrucția. De atunci, în fiecare zi, echipaje ale ISU au încercat să îl găsească, deocamdată fără rezultat.

Operațiunile sunt extrem de dificile din cauza suprafeței foarte mari în care se desfășoară căutările, ceea ce îngreunează misiunea scafandrilor.

Reprezentanții ISU Neamț au confirmat că intervenția continuă și în prezent. „Tânărul nu a fost găsit. Căutările colegilor noștri scafandri continuă și astăzi”, au declarat aceștia.