A murit Simion Stan, bărbatul care s-a împușcat în timpul unui transmisiuni live pe internet

de Vlad Bălănescu

A murit Simion Stan, bărbatul care s-a împușcat în timpul unui transmisiuni live pe internetFostul președinte al Partidei Rromilor Neamț și președinte al Forumului Rromilor din Roman, Simion Stan a murit joi, 6 noiembrie, la 74 de ani, în Secția ATI a Spitalului Clinic de Urgență „Nicolae Oblu” din Iași. Eforturile medicilor ieșeni – neurochirugi și urgențiști – au fost zadarnice. Inima sa a cedat, după ce creierul i-a fost afectat de împușcătura pe care și-a administrat-o chiar el, în tâmpla dreaptă. Bărbatul a supraviețuit, totuși, mai bine de 48 de ore.

De câți ani buni, romașcanul Simion Stan ieșise din lumina reflectoarelor politicii, preferând să apară public doar în momente cheie, cum au fost alegerile pentru Parlamentul European de anul trecut.

Unele necazuri în familie și situația tot mai grea, par a fi, potrivit prietenilor săi, motivele care ar fi putut sta la baza gestului său extrem.

Platforma de socializare a șters imediat clipul video deosebit de brutal.

Angela Croitoru

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
FOTO. Accident grav la Oglinzi
FOTO. Incendiu la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Dorohoi

