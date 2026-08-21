A murit în sala de așteptare a Poliției Municipiului Bacău

Un bărbat de 75 de ani, din comuna Cleja, a murit miercuri dimineață în sediul Poliției Municipiului Bacău, după ce i s-a făcut rău în sala de așteptare, relatează Mesagerul de Bacău.

Potrivit informațiilor disponibile, bărbatul venise la Poliție pentru rezolvarea unor probleme, însă s-a prăbușit brusc. Ofițerul de serviciu a început manevrele de prim ajutor până la sosirea echipajului medical.

La intervenție a fost trimisă o ambulanță de tip C, cu medic, asistent și ambulanțier. Cadrele medicale au continuat resuscitarea timp de aproximativ 40 de minute, însă bărbatul nu a mai putut fi salvat.

„La locul solicitării am intervenit cu o autospecială tip C, cu medic, asistent și ambulanțier. Echipajul a continuat manevrele de resuscitare timp de 40 de minute, însă fără succes”, a declarat Alina Ștefania Banu, asistent-șef în cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Bacău.

Foto Mesagerul de Bacău