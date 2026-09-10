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A încercat să evite un câine și s-a răsturnat cu mașina într-un lan de porumb

de Popa Denisa

Un tânăr în vârstă de 18 ani a ajuns la spital după ce mașina pe care o conducea a ieșit de pe șosea și s-a răsturnat într-un lan de porumb, în afara localității Urecheni.

Accidentul s-a produs joi, 10 septembrie, pe DJ 155B. Potrivit polițiștilor, tânărul din Târgu Neamț ar fi încercat să evite un câine, moment în care a pierdut controlul autoturismului, a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat.

La sosirea echipajelor de intervenție, șoferul fusese deja scos din autoturism. Acesta a primit îngrijiri medicale de la echipajul SAJ, apoi a fost transportat la spital.

Tânărul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

La locul accidentului au intervenit pompierii de la Detașamentul Târgu Neamț, un echipaj SAJ și polițiștii.

Polițiștii continuă cercetările.

Foto: ISU Neamț

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
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