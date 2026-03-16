A început simularea pentru examenul de Evaluare Națională. Situația în regiunea Nord Est

Elevii din clasele a VIII-a susțin proba scrisă la Limba și Literatura Română, în cadrul simulării pentru Evaluarea Națională 2026. În Neamț, de principiu, toți elevii ar trebui să susțină această simulare, în ciuda tentativei de boicot via FSLÎ, cu singura mențiune că elevii de la Școala Gimnazială Tazlău o vor susține la Școala Borlești.

Intrarea elevilor în săli s-a făcut până la ora 8:30, iar proba ar fi trebuit să înceapă la 9:00. Candidații au primit subiecte tip broșură și au posibilitatea să solicite pagini suplimentare.

Fiind subiect tip broșură, pe care elevii scriu rezolvările, acestea nu pot fi luate de elevi la încheierea probei. Timpul alocat pentru redactarea lucrărilor este de 2 ore pentru Evaluarea Națională, începând din momentul completării casetei de identificare.

Iași – jumătate dintre profesori nu participă, declarativ, la simulare!

Peste 3.000 de profesori din județul Iași vor boicota simulările pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat 2026, potrivit sindicatului, care afirmă, în baza statisticii dee la referendumul FSLÎ, că majoritatea este pentru neparticipare.

Datele centralizate ale sindicatului din Iași arată că:

3.110 profesori au declarat că vor să boicoteze simulările;

au declarat că vor să boicoteze simulările; 887 au spus că sunt dispuși să participe la organizarea acestora;

2.130 susțin declanșarea unei greve în perioada simulărilor;

susțin declanșarea unei greve în perioada simulărilor; 1.518 se declară împotriva unei astfel de acțiuni.

Botoșani – sute de profesori au anunțat că nu participă

Și în județul Botoșani, nemulțumirile acumulate ar putea conduce la boicot, cel puțin la nivel de declarații în presa locală județeană.

Șeful ISJ Botoșani, însă, a dat asigurări că simularea va avea loc în bune condiții. „Sunt profesori care au anunțat că nu vor participa la simularea examenului de evaluare națională, dar asta nu ne împiedică să organizăm această simulare. Elevii nu vor fi afectați de această măsură de protest”, a declarat Bogdan Suruciuc, inspector școlar general.

Abia pe finalul acestei zile de simulări se va putea vedea, statistic, câte cadre didactice din regiunea de nord-est participă sau nu la această simulare.

Simulările au loc în perioada 16-18 martie, ordinea probelor fiind: Limba și Literatura Română, Matematica, iar rezultate ar trebui să fie gata până în 30 martie.