A început acțiunea “Petarda” în Neamț

Poliția Neamț va începe să desfășoare operațiuni pentru a preveni utilizarea petardelor dar și la firmele care comercializează pirotehnice. Acțiunea va fi desfășurată de poliţiştii Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Neamț în perioada 22 septembrie 2025 – 5 ianuarie 2026.

Reamintim doar un caz, de la începutul acestui an, când un copil de 11 ani a ajuns la un spital din Iași cu arsuri pe mâini, față și spate după ce a turnat benzină peste o petardă și a ținut-o în mână (mai multe despre caz puteți citi aici).

Controalele vizează atât societăţile comerciale autorizate să desfăşoare operaţiuni cu articole pirotehnice, cât şi zona pieţelor, târgurilor sau centrelor comerciale, dar și persoanele fizice și juridice neautorizate, care comercializează ambulant articole pirotehnic

Se apropie sezonul rece, perioadă în care întâlnim mai des utilizarea materialelor pirotehnice.

Până la 5 ani de închisoare pentru petarde

“Începând cu data de 9 august 2025, au intrat în vigoare modificările aduse Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, prin Legea nr. 92/2025.

Ca și exemplu semnificativ, pentru unele dintre cele mai utilizate materiale pirotehnice (petardele, artificiile de divertisment) deținerea sau utilizarea acestora devine infracțiune. Studiați cu atenție legea, mai jos punctăm câteva aspecte de interes.

Articolele pirotehnice de divertisment din categoria F1 (ex.: artificii de brad, focuri și bețișoare bengale, pocnitori pentru petreceri, jerbe, granule scânteietoare, chibrituri detonante, scântei, pocnitori cu confeti, bobițe explozive etc.) prezintă un risc scăzut, la utilizare și pot fi puse la dispoziție, pe piață, numai persoanelor care au împlinit vârsta de 16 ani.

Precizăm că, în funcție de domeniul de utilizare și de riscurile asociate folosirii lor, articolele pirotehnice se clasifică, după cum urmează:

a) articole pirotehnice de divertisment (categoriile F1, F2, F3 și F4);

b) articole pirotehnice de scenă (categoriile T1 și T2);

c) alte articole pirotehnice (categoriile P1 și P2).

Articolele pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 și P2 nu pot fi comercializate persoanelor fizice, în vederea uzului personal, întrucât prezintă un grad de pericol ridicat, prin prisma riscurilor de explozii puternice sau de răniri grave, dar și a cauzării unor incendii și distrugeri materiale.

Se interzice folosirea articolelor pirotehnice în următoarele situații:

a) între orele 24:00 și 06:00, cu excepția perioadelor autorizate, precum și a evenimentelor de interes local, național sau internațional, în baza aprobării autorităților locale;

b) la o distanță mai mică de 50 m. de construcțiile de locuințe cu până la 4 niveluri și la mai puțin de 100 m față de cele cu peste 4 niveluri;

c) la o distanță mai mică de 500 m de instalațiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare și livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalațiile de gaze;

d) la o distanță mai mică decât cea prevăzută de reglementările în vigoare pentru obiectivele chimice și petrochimice ori pentru alte obiective care prezintă pericol de incendiu sau explozie;

e) în locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanșe sau căderi de pietre;

f) pe drumurile publice deschise circulației rutiere, pe aleile pietonale și în spații deschise cu aglomerări de persoane;

g) la o distanță mai mică de 500 m de păduri.

Constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la un an la 5 ani prepararea, producerea, experimentarea, deținerea, transmiterea sub orice formă, depozitarea, distrugerea, comercializarea, precum și folosirea de articole pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 și P2, efectuate fără drept”, precizează IPJ Neamț într-un comunicat de presă.

