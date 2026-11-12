A ”împrumutat” mașina din service, a „parcat-o” în șanț, a stins focul și a plecat la o bere. Polițiștii l-au găsit la bar

Un bărbat în vârstă de 29 de ani din Crăcăoani ar fi furat un autoturism dintr-un service auto, l-ar fi condus pe drumurile publice, după care l-ar fi abandonat într-un șanț, în urma unui incident în care mașina a luat foc în zona motorului.

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Crăcăoani au descoperit autoturismul în cursul zilei de 11 noiembrie, în jurul orei 16:40, pe DC 163, pe direcția Crăcăoani – Mănăstirea Horaița. Mașina se afla într-un șanț și nu era înmatriculată.

În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că, în jurul orei 11:40, bărbatul ar fi mers la un service din localitate, de unde ar fi sustras autoturismul parcat în incintă.

Potrivit IPJ Neamț: „Acesta ar fi condus autoturismul pe drumurile publice, pe raza comunei Crăcăoani, iar la un moment dat ar fi intenționat să execute o manevră de întoarcere a autoturismului, rămânând blocat într-un șanț.

În încercarea de a scoat autoturismul, acesta ar fi luat foc în partea motorului, tânărul lichidând incendiul și abandonând mașina.

Tânărul a fost identificat la un bar din localitatea Crăcăoani, fiind condus la sediul poliției pentru audieri și ulterior internat la o unitate medicală”.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru furt în scop de folosință și punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.