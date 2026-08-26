A ignorat ordinul de protecție și s-a întors cu scandal la soția sa

Un bărbat în vârstă de 43 de ani, din Bozieni, a fost reținut de polițiști după ce ar fi încălcat ordinul de protecție emis împotriva sa.

Incidentul a fost sesizat la data de 25 august, în jurul orei 06:00, când o femeie de 66 de ani a sunat la 112 și a anunțat că are un conflict cu soțul său. La fața locului au intervenit polițiștii Secției de Poliție Rurală Ion Creangă.

„Polițiștii s-au deplasat la fața locului constatând faptul că, bărbatul de 43 de ani, ar fi încălcat măsurile dispuse printr-un ordin de protecție, emis de Judecătoria Roman, împotriva acestuia, la data de 14.07.2026”, au transmis reprezentanții IPJ Neamț.

Polițiștii au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore. Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de încălcare a ordinului de protecție.

Video: IPJ Neamț